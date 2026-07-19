Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ATA Çiftliği'nde gerçekleştirdiği Hasat Şenliği ile kent yaşamını üretimle buluşturdu. "Sandalyeni ve Sepetini Al Gel" temasıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar; dut, erik, kiraz, kayısı, vişne ve lavanta hasadına katılarak ürünleri dalından toplama deneyimi yaşadı.

Şenliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş'ın yanı sıra ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu da katıldı.

Hasat şenliği konserle sona erdi

Gün boyunca devam eden hasat etkinliklerinin ardından ATA Çiftliği'nde düzenlenen 90'lar konseri katılımcılara nostalji dolu anlar yaşattı. Metin Özülkü, Sibel Alaş, Ferda Anıl Yarkın, Jale ve Ümit Sayın'ın sahne aldığı konserde vatandaşlar sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

"Çocuklar üretim sürecini yerinde deneyimliyor"

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, özellikle çocukların tarımsal üretimi yakından tanımasının önemine vurgu yaptı. Büyük şehirlerde yaşayan birçok çocuğun meyve ve sebzelerin nasıl yetiştiğini görme fırsatı bulamadığını belirten Tüzün, ATA Çiftliği'nde çocukların ürünleri dalından toplayarak doğayla bağ kurmalarını hedeflediklerini ifade etti.

"Toprağın bereketi sanatla buluşuyor"

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu ise ATA Çiftliği'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma anlayışı ile kültür ve sanat çalışmalarını bir araya getiren önemli bir yaşam alanı olduğunu söyledi. Hasat Şenliği'nde binlerce Ankaralıyı aynı etkinlikte buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Köroğlu, günün 90'lı yılların sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir atmosferde tamamlandığını kaydetti.