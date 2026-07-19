A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen üçüncü etap mücadelesini tarihi bir başarıyla tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, son karşılaşmada İran'ı 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk kez finallerde mücadele etme hakkı elde etti.

Mücadeleye ilk seti 25-17 kaybederek başlayan milliler, sonraki setlerde üstün bir performans sergiledi. Türkiye, ikinci seti 25-22, üçüncü seti 25-16, dördüncü seti ise 25-19 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

111 dakika süren karşılaşmanın ardından grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk 7 takım arasına girerek VNL Finalleri'nde yer alma başarısı gösterdi.

Bu sonuçla Filenin Efeleri, FIVB Voleybol Milletler Ligi tarihinde ilk kez final etabına yükselerek Türk voleybolunda önemli bir kilometre taşına imza attı.