Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 13,52 olarak netleşti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; HÜR SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, altı aylık resmi enflasyonun yüzde 17,76 olarak açıklanmasına rağmen maaş artışının bunun altında kalmasının kamu çalışanlarının enflasyona karşı korunamadığını gösterdiğini belirtti. Kuruoğlu, memurların yılın ilk altı ayında yaklaşık 4 puanlık alım gücü kaybına uğradığını savundu.

“YOKSULLUK SINIRI İLE MAAŞ ARASINDA 46 BİN LİRALIK UÇURUM VAR”

Kuruoğlu, Temmuz zammıyla en düşük memur maaşının yaklaşık 70 bin 224 liraya yükseleceğinin öngörüldüğünü ancak Mayıs 2026 itibarıyla açıklanan 116 bin 478 liralık yoksulluk sınırının oldukça gerisinde kaldığını söyledi. En düşük memur maaşı ile yoksulluk sınırı arasında 46 bin lirayı aşan fark bulunduğunu vurgulayan Kuruoğlu, bu tablonun kamu çalışanlarının ekonomik koşullarını gözler önüne serdiğini ifade etti.

“MAAŞ CEBE GİRMEDEN ERİYOR”

Resmi enflasyon verilerinin vatandaşın günlük hayatta hissettiği hayat pahalılığını tam olarak yansıtmadığını dile getiren Kuruoğlu, TÜİK'in Haziran ayı için yüzde 0,99, ENAG'ın ise yüzde 1,94 enflasyon açıkladığını hatırlattı. Artan kira, ulaşım, enerji ve temel tüketim giderleri nedeniyle maaş zamlarının daha çalışanların hesabına yatmadan etkisini kaybettiğini savunan Kuruoğlu, "Bugün kamu çalışanı maaşını aldığı gün değil, maaşı hesabına yatmadan önce fakirleşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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