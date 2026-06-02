Megastar Tarkan’ın Ankara’da gerçekleştireceği ücretsiz halk konseri, başkentte tarihi bir yoğunluğa sahne oldu. Koç Topluluğu’nun 100. yıl etkinlikleri kapsamında 5 Haziran 2026 tarihinde Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek dev konserin biletleri, bugün saat 11.00 itibarıyla Biletix üzerinden online olarak erişime açıldı.

Davetiyelerin dağıtıma sunulmasıyla birlikte yüz binlerce müziksever aynı anda sisteme giriş yapmaya çalıştı. Yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle dijital bekleme odasında adeta izdiham oluşurken, ekranı kaplayan sıra numaralarının 213 binin üzerine çıktığı görüldü. Sınırlı kapasiteyle sunulan ve kişi başı en fazla 2 adetle sınırlandırılan ücretsiz biletler, yoğun talep karşısında kısa süre içinde tamamen tükendi.

Sosyal medyada da bir numaralı gündem maddesi haline gelen bilet kuyruğuna ilişkin binlerce ekran görüntüsü paylaşıldı. Saatlerce sırada beklemesine rağmen bilet bulamayan çok sayıda vatandaşın sistemde yaşanan kilitlenmelere tepki gösterdiği görülürken, yaşanan bu rekor yoğunluk Megastar Tarkan'ın yıllardır eksilmeyen dev hayran kitlesini ve popülaritesini bir kez daha kanıtladı. Kapı açılışı 17.00, konser başlangıcı ise 21.30 olarak belirlenen etkinlik için geri sayım sürüyor.