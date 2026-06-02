Derneğin, eczacılığı bütüncül bir bakış açısıyla ele alacağı vurgulanan açıklamada, geleneksel eczacılık anlayışının modern teknolojiyle birleştirileceği ifade edildi. Mesleki dayanışmayı merkeze alan çalışmalar kapsamında, eczacıların kariyer gelişimini destekleyecek akademik programlar ve projelerin hayata geçirileceği kaydedildi.

Açıklamada, dünyadaki bilimsel gelişmelerin yakından takip edilerek Türkiye’de uygulanmasına öncülük edileceği belirtilirken, Türk eczacılığının uluslararası standartların üzerine çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı. Bu doğrultuda özellikle yapay zekâ teknolojilerinin eczacılık uygulamalarına entegre edilmesi için çalışmalar yürütüleceği bildirildi.

Derneğin bir diğer önceliğinin ise eczacılar arasındaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek olduğu ifade edildi. Sağlık profesyonelleri arasında multidisipliner iş birliklerinin artırılmasının amaçlandığı açıklamada, toplum sağlığını koruyucu ve geliştirici projelerin de hayata geçirileceği vurgulandı.

Anadolu Genç Eczacılar Derneği’nin, eczacıların akademik ve pratik yetkinliklerini öne çıkaran çalışmalarıyla mesleki gelişime katkı sunmayı hedeflediği belirtilerek, tüm eczacılar “daha güçlü bir gelecek için birlik olmaya” davet edildi.

Açıklamada, “Türk eczacılığının yarınlarını inşa etmek ve mesleğimizi hak ettiği noktaya taşımak adına attığımız bu adımın tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.