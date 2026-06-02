Sinop’un Ayancık ilçesi açıklarında denizde füze olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, inceleme başlatıldı.

Vatandaşlar İhbar Etti

Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyü Oluza mevkisi açıklarında denizde şüpheli bir cisim gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede Güvenlik Önlemi Alındı

Ekipler, olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları kıyı şeridinden uzaklaştırdı. Denizdeki cismin çevresinde kontrollü bir çalışma yürütüldü.

Füze Olduğu Değerlendirilen Cisim İncelemeye Alındı

Yapılan ilk incelemede cismin füze olduğu değerlendirildi. Şüpheli nesne, detaylı analiz yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldığı bildirildi.