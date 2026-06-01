Türk pop müziğinin sevilen ismi Tarkan, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında başkentte hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

5 Haziran'da Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek konser, vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak. Büyük ilgi görmesi beklenen etkinlik için sınırlı sayıda bilet dağıtılacağı belirtildi.

Konser organizasyonundan yapılan duyuruya göre, etkinliğe katılmak isteyenler için biletler 2 Haziran tarihinde erişime açılacak.

Başkentte müzikseverleri bir araya getirecek konserin, Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamalarının en dikkat çeken etkinliklerinden biri olması bekleniyor.