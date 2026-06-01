Türk pop müziğinin sevilen ismi Tarkan, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında başkentte hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

5 Haziran'da Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek konser, vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak. Büyük ilgi görmesi beklenen etkinlik için sınırlı sayıda bilet dağıtılacağı belirtildi.

Konser organizasyonundan yapılan duyuruya göre, etkinliğe katılmak isteyenler için biletler 2 Haziran tarihinde erişime açılacak.

Başkentte müzikseverleri bir araya getirecek konserin, Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamalarının en dikkat çeken etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

ISVAK İpek Dereli TMT Korosu Ankara Konseri ile yaza hızlı girdi
Muhabir: Haber Merkezi