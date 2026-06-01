CHP'de kurultay sürecine ilişkin tartışmalar ve "mutlak butlan" kararının ardından gözler parti yönetiminin atacağı adımlara çevrilirken, TBMM'nin resmi gündeminde dikkat çeken bir detay yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yayımladığı 2 Haziran Salı gününe ait programda, CHP Grup Toplantısı'nın saat 13.30'da Büyük Grup Salonu'nda yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Meclis'in resmi internet sitesinde yer alan gündeme göre, gün içerisinde farklı siyasi partilerin grup toplantıları ve milletvekillerinin basın açıklamaları da programda bulunurken, CHP'nin grup toplantısı da takvime işlendi.

Parti içerisinde yaşanan gelişmeler nedeniyle siyasi kulislerde yakından takip edilen toplantının, CHP yönetiminin yol haritasına ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

