Emlak sektöründe faaliyet gösteren binlerce danışman, dijital ilan platformlarının artan maliyetleri ve tekelleşmeye yol açtığı öne sürülen uygulamalarına karşı mücadeleyi büyütüyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, yaklaşık bir yıldır sürdürülen hukuki ve idari girişimlerden sonuç alınamadığını belirterek, Haziran ayında Ankara’da gerçekleştirilecek geniş katılımlı toplantıda sektörün sorunlarını doğrudan karar vericilere aktaracaklarını açıkladı. Akçam, emlak danışmanlarının ekonomik baskı altında faaliyet göstermeye çalıştığını vurgulayarak, sektörün geleceği için ortak hareket çağrısında bulundu.

“10 BİNİ AŞKIN ŞİKAYETE RAĞMEN SONUÇ ALINAMADI”

Akçam, 28 Mayıs 2025 tarihinden bu yana Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen girişimlerde toplam 10 bin 671 resmi başvuru yapıldığını hatırlatarak, süreçten beklenen sonucun alınamadığını ifade etti.

Sektör temsilcilerinin yoğun çabasına rağmen somut bir adım atılmadığını belirten Akçam, “On binlerce meslektaşımızın başvurularına rağmen somut bir adım atılmaması, sadece bir hayal kırıklığı değil, aynı zamanda sektörün geleceğine vurulmuş bir darbedir.” dedi. Başvuruların büyük bölümünün reddedilmesinin sektörde yalnız bırakılmışlık hissini güçlendirdiğini vurgulayan Akçam, emlak danışmanlarının yaşadığı sorunların artık görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaştığını kaydetti.

“DİJİTAL PLATFORMLARIN EKONOMİK BASKISI ALTINDAYIZ”

İlan platformlarının uyguladığı yüksek ilan ücretleri, zorunlu hizmet bedelleri ve tekelleşmeye yol açan uygulamalar nedeniyle özellikle küçük ve orta ölçekli emlak işletmelerinin ayakta kalmakta zorlandığını dile getiren Akçam, sektörün sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiğini söyledi.

Akçam, “Emlak sektörü, dijital platformların ağır ekonomik baskısı altında ezilmektedir. On binlerce meslektaşımızın başvurularına rağmen somut bir adım atılmaması, sadece bir hayal kırıklığı değil, aynı zamanda sektörün geleceğine vurulmuş bir darbedir. Ancak biz, bizi yok sayan bu sessizliğe karşı mücadelemizden geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

HAZİRAN AYINDA ANKARA’DA KRİTİK BULUŞMA

TEDB Genel Başkanı Akçam, geleneksel şikâyet yöntemlerinin artık yeterli olmadığını belirterek, Haziran ayında Ankara’da gerçekleştirilecek geniş katılımlı toplantının sektör açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. Bu buluşmanın yalnızca bir ziyaret ya da dosya teslim programı olmadığını vurgulayan Akçam, “Dosya teslim etmeye değil, masaya oturmaya gidiyoruz.” dedi. Karar vericilerle doğrudan temas kurulacağını belirten Akçam, amaçlarının emlak danışmanlarının yaşadığı sorunları ilk ağızdan anlatmak ve çözüm önerilerini yetkililere sunmak olduğunu ifade etti.

“SEKTÖRÜN BÜYÜK BİR SİVİL GÜÇ OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ”

Ankara’da düzenlenecek buluşmaya Türkiye’nin farklı illerinden 300 ila 400 profesyonel emlak danışmanının katılmasının beklendiğini söyleyen Akçam, bu organizasyonun sektörün birlik ve kararlılığını ortaya koyacağını belirtti. Akçam, toplantının temel hedeflerinden birinin de ilan platformlarının daha adil ve rekabetçi bir zemine çekilmesi olduğunu dile getirerek, hazırlanan çözüm önerilerinin ilgili kurumlarla paylaşılacağını kaydetti.

