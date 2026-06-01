Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz'in ardından bir transfer daha açıklamaya hazırlanıyor.

BENFİCA İLE ANLAŞMA TAMAM

Trabzonspor, Benfica forması giyen Sidny Lopes Cabral için kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. 23 yaşındaki futbolcu ile de anlaşan Karadeniz ekibi transferi kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlanıyor.

Trabzonspor bu transfer için Benfica'ya 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis ödeyecek.

Cabral bu sezon Portekiz ekibi ile 23 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.