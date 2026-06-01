Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi silah ile vurularak, 6 kişi ise taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Hisareyn Merkez Mahallesi Kosova Caddesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iki aile birbirlerine silah, taş ve sopa ile saldırdı. Olayda, C.Ş., F.Ş., F.Ş. ve İ.Ş. silahla vurularak, Y.Ş., E.Ş., F.Ş., C.Ş., G.Ş. ile Y.Ş. ise taş ve sopa darbeleri ile yaralandı.

İhbar ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Necati Çelik Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili yaptığı çalışmada şüphelilerin O.A. ve M.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerden O.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.