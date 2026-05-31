Olay, saat 17.30 sıralarında Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1957 Sokak'ta yaşandı.

Yalnız yaşayan sağlık personeli Ümran Yavuz'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca kendilerinde bulunan anahtarla içeriye giren yakınları Yavuz'u hareketsiz yatarken buldu. İhbar ile adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Yavuz'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yavuz'un ölümünün şüpheli olarak görülmesi üzerine cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yavuz'un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.