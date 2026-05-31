Ankara’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde aynı saatte CHP adına iki ayrı bayramlaşma buluşması düzenlendi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; mutlak butlan kararı sonrasında yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde partililerle bayramlaşırken; görevden alınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise CHP Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programında partililer ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Binlerce kişinin katıldığı programda konuşan Özel, CHP’ye yönelik yargı süreçleri ve parti içinde yaşanan gelişmelere ilişkin sert mesajlar verdi.

Özel, “İktidara yürüyen değil, iktidarla yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi istiyorlar. Ant olsun ki iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim” ifadelerini kullanırken, CHP’nin iktidar hedefinden geri adım atmayacağını söyledi. Konuşmasında yaşanan süreci “Recep Tayyip Erdoğan ile milletin meselesi” olarak nitelendiren Özel, CHP’nin iç meselesi olmaktan çıkmış bir demokrasi mücadelesi yaşandığını savundu.

“DİPLOMASIZ ERDOĞAN, MAZBATASIZ GENEL BAŞKAN İSTİYOR”

Özel, konuşmasında yargı kararlarına da tepki göstererek şunları söyledi: “Diplomasız Erdoğan, mazbatasız genel başkan istemektedir. Buna izin vermeyeceğiz. Yargının butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz.” CHP lideri ayrıca, partide yeniden kurultaya gidilmesi gerektiğini belirterek, “Ülkeyi seven, iktidarı değiştirme umuduna gönül veren kimsenin bir gün dahi kurultayı geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır.” dedi.

“MANSUR YAVAŞ İLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ”

Özel, konuşmasının dikkat çeken bölümlerinden birinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “Mansur Başkan bizimle birlikte demokrasi tarihini yazıyor. Bundan sonra da ne yapacaksak birlikte yapacağız” diyen Özel, parti içindeki birlik mesajını yineledi. Konuşmasının ardından vatandaşlar ile birlikte Anıtkabir’e yürüdü.

SONSÖZ’E KONUŞAN CAVİT ARI: SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Program kapsamında Gazetemiz SONSÖZ’e özel açıklamalarda bulunan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, yaşanan sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Arı, alandaki kalabalığın CHP’nin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkma iradesini ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Gördüğünüz gibi bir bayramlaşma etkinliğindeyiz. Gerçekten burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin birliğini bütünlüğünü arzulayan, seçilmiş genel başkanına sahip çıkmak isteyen, yapılmış olan haksız ve hukuksuz, Genel Merkezi polis gücü ile ele geçiren ve dünyada belki eşi benzeri olmayan bir kararla 2,5 yıl sonra seçilmiş bir genel başkanını görevinden uzaklaştırıp 2,5 yıl önce seçimi kaybetmiş bir genel başkan ve yönetimini iş başına getiren bir anlayışa olan tepki şu anda alanda hissedilmekte.”

