İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul’da tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun ailesini bayramda yalnız bırakmadı. Dervişoğlu, İmamoğlu’nun anne ve babasını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun ailesine dayanışma mesajı verdi. Bayram günlerinde gerçekleştirilen buluşmada ülke gündemi ve yaşanan gelişmelerin de ele alındığı öğrenildi.
Muhalefet cephesinde dikkat çeken ziyaret, siyasi dayanışma mesajı olarak değerlendirilirken, Dervişoğlu’nun İmamoğlu ailesine yönelik destek ifadeleri kamuoyunda yankı buldu. Bayramlaşma kapsamında gerçekleşen görüşme, farklı siyasi partiler arasındaki temasların da sürdüğünü ortaya koydu.