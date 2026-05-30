Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bazı emeklilik dosyalarını yeniden inceleyeceği yönündeki iddialar, EYT kapsamında emekli olan milyonlarca vatandaşı tedirgin etti. Uzmanlar, mevzuata uygun şekilde kazanılan emeklilik haklarının tehlikede olmadığını, ancak usulsüzlük tespit edilen dosyalarda iptal yoluna gidilebileceğini belirtiyor.

EYT'liler arasında son günlerde yeni bir tartışma başladı. Sosyal medyada yayılan ve bazı uzmanların da dile getirdiği "SGK dosyaları yeniden mercek altına alacak" iddiaları, emeklilik hakkı elde eden vatandaşlarda soru işaretlerine neden oldu.

İddiaların merkezinde, sigortalılık başlangıcı ve prim günlerine ilişkin bazı kayıtların yeniden incelenebileceği yer alıyor. Özellikle geçmiş yıllarda fiilen çalışılmadığı halde sigortalı gösterilen kişilerle ilgili denetimlerin artırılabileceği konuşuluyor.

Her emekli için risk söz konusu mu?

Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı net: Hayır. Emeklilik hakkını yasal şartları yerine getirerek elde eden vatandaşların emekliliklerinin iptal edilmesi söz konusu değil. Ancak sahte sigortalılık, gerçeğe aykırı prim bildirimi veya usulsüz hizmet kayıtlarıyla emeklilik hakkı kazanıldığının tespit edilmesi halinde SGK'nın işlem yapma yetkisi bulunuyor.

Denetimler yeni değil

SGK'nın sahte sigortalılık ve kayıt dışı uygulamalarla mücadele kapsamında uzun yıllardır denetimler yürüttüğüne dikkat çekiliyor. Bu nedenle gündeme gelen inceleme iddialarının, tüm EYT'lileri kapsayan yeni bir uygulamadan çok, usulsüzlük şüphesi taşıyan dosyalara yönelik rutin kontroller olabileceği değerlendiriliyor.

Gözler SGK'da

Kurumdan EYT'lilerin tamamını kapsayan yeni bir inceleme sürecine ilişkin resmi açıklama yapılmış değil. Ancak ortaya atılan iddialar, özellikle son iki yılda emekli olan vatandaşlar arasında "Hak edilmiş emeklilik iptal edilir mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar ise vatandaşların sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı dikkatli olması ve resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.