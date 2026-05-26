12 Eylül Askeri Darbeden sonra kapatılan Cumhuriyet Halk Partisini 1992 yılında yeniden açılmasında önderlik yapan CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Bülent Ecevit’in imar İskan Bakanı Erol Tuncer, mutlak butlan ve ardından CHP Genel Merkezi binasına polis zoruyla girilmesini değerlendirdi.

SONSÖZ.com.tr’ye konuşan Erol Tuncer, “mutlak butlan” kararı ve ardından CHP Genel Merkezi’ne polis eşliğinde girilmesinin kendisini derinden üzdüğünü belirterek, “Biz bu partiyi böyle olaylar yaşansın diye değil, iktidar olsun diye açtık” dedi.

“CHP’YE İKİNCİ DARBE YAPILDI”

12 Eylül sonrasında kapatılan CHP’nin yeniden açılması için yapılan çalışmaların öncü lideri olan Erol Tuncer, yaşanan sürecin Türkiye’de demokrasi ve hukuk açısından ciddi bir kırılma yarattığını ifade etti.

Kurultayla seçilmiş bir yönetimin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasını ve polis müdahalesini eleştiren Erol Tuncer, şu değerlendirmede bulundu:

“Türk siyasi hayatı ve Cumhuriyet tarihimiz önemli bir kırılma yaşadı. Bu karar yalnızca bir siyasi partiyi değil, Türkiye’nin çok partili siyasal düzenini, seçme ve seçilme hakkını, demokrasiyi ve hukuk devletini hedef almıştır.”

Tuncer, CHP Genel Merkezi’ne yönelik müdahaleyi “partiye ikinci bir darbe” olarak değerlendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi’nden Kızılay’a yürüyüşü ve Milli Egemenlik Parkı’nda yaptığı konuşmayı da değerlendiren Erol Tuncer, Özel’in kendilerini ve geçmiş mücadelelerini anmasının kendisini duygulandırdığını söyledi.

Özgür Özel konuşmasında, CHP’nin geçmişte olduğu gibi bugün de yeniden ayağa kalkacağını vurgulamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“CHP’yi ilk kez Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları açtı. İkinci kez Erol Tuncer ve arkadaşları açtı. Üçüncü kez de CHP’yi işgalden kurtarıp yeniden açacağız.”

Tuncer ise bu sözlerle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Özgür Özel’in yıllar sonra bizleri ve verdiğimiz mücadeleyi hatırlaması memnuniyet verici. Ancak keşke böyle olaylar hiç yaşanmasaydı.”

“AMACIMIZ BİR ÇATI ALTINDA TOPLAMAKTI”

Erol Tuncer, CHP’nin yeniden açıldığı dönemde Türkiye’de iki büyük sosyal demokrat partinin bulunduğunu hatırlattı.

O dönem Erdal İnönü liderliğinde SHP’nin, Bülent Ecevit liderliğinde ise DSP’nin siyaset sahnesinde olduğunu belirten Tuncer, amaçlarının sosyal demokrat tabanı CHP çatısı altında birleştirmek olduğunu söyledi.

“CHP’yi yeniden açarken hedefimiz sosyal demokratları tek çatı altında toplamaktı. Bu uğurda büyük mücadele verdik. CHP açıldıktan sonra SHP ile birleşme sağlandı. Ancak DSP yoluna devam etti.”

“ÖZGÜR ÖZEL BAŞARILI OLACAKTIR”

Erol Tuncer, bugün CHP’nin yeniden yükselişe geçtiğini savunarak, Özgür Özel’in partiyi önemli bir noktaya taşıdığını ifade etti.

“Özgür Özel, 47 yıl sonra CHP’yi Türkiye’nin birinci partisi haline getirdi ve iktidara en yakın parti konumuna taşıdı. Parti tabanı kendisine güveniyor. Halkın içinde yapılan siyaset başarı getirir. İnanıyorum ki Özgür Özel başarılı olacaktır.”

“21 KİŞİYLE YOLA ÇIKTIK”

Erol Tuncer, CHP’nin yeniden açılması mücadelesine 21 kişiyle başladıklarını anlattı. Mücadelenin bireysel değil, ortak bir çabanın ürünü olduğunu vurgulayan Tuncer, “Ben CHP’yi tek başıma açtım demedim, arkadaşlarımla birlikte mücadele ettik. CHP’nin en son seçilmiş Genel Kurul Üyeleri ile Cumhuriyet Senatosu ve TBMM Grup Başkanvekillerinden oluşan heyeti ile coşkulu bir şekilde açtık” ifadelerini kullandı.

Tuncer, o dönemde birlikte yola çıktıkları 21 kişiden bugün yalnızca 5’inin hayatta olduğunu belirterek, vefat eden dava arkadaşlarına rahmet diledi.

“CHP’NİN YENİDEN AÇILIŞ ÖYKÜSÜ” KİTABI

Erol Tuncer, CHP’nin yeniden açılış sürecini anlattığı “CHP’nin Yeniden Açılış Öyküsü” adlı bir kitap da kaleme aldı.

Kitabı edinmek isteyenlerin, Toplumsal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı ile iletişime geçebileceği belirtildi.