Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, İçişleri Bakanlığı ekiplerinin vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi için sahada görev başında olduğunu ifade etti.

“Milyonlarca Vatandaşımız Yollarda”

Bayramın Türkiye’nin en büyük buluşma zamanı olduğunu vurgulayan Çiftçi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün milyonlarca vatandaşımız yollarda. Kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor.”

“Tüm Ekiplerimizle Sahadayız”

İçişleri Bakanlığı’nın bayram sürecinde yoğun güvenlik ve trafik tedbirleri aldığını belirten Bakan Çiftçi, “Şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız” dedi.

Bayram tatili boyunca ülke genelinde trafik denetimlerinin artırıldığı ve ekiplerin 24 saat esasına göre görev yapacağı öğrenildi.

