CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda füze fırlatma alanlarının yanı sıra mayın döşeme hazırlığında olduğu öne sürülen İran gemilerinin hedef alındığı belirtildi. ABD tarafı, operasyonların bölgede görev yapan Amerikan askerlerini İran kaynaklı tehditlere karşı korumayı amaçladığını ifade etti.

CENTCOM Sözcüsü: “ABD Güçlerini Korumaya Devam Edeceğiz”

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, yaptığı açıklamada ABD’nin bölgede devam eden ateşkes sürecine rağmen askeri unsurlarını korumaya devam edeceğini söyledi.

Hawkins, “ABD kuvvetleri, İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli adımları atmıştır” ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, operasyonların savunma amaçlı olduğunu vurgularken, İran cephesinden saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İran Gerilimi Yeniden Tırmanıyor

Son saldırılar, Orta Doğu’da ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükseldiğine yönelik değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Özellikle Basra Körfezi ve çevresindeki askeri hareketlilik dikkat çekerken, bölgedeki güvenlik risklerinin artmasından endişe ediliyor.

Uzmanlar, karşılıklı açıklama ve operasyonların ateşkes sürecini olumsuz etkileyebileceği görüşünü dile getiriyor.