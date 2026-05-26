DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, faaliyet izni iptal edilen İstanbul Bilgi Üniversitesi için alınan kararın geri çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Esen, kararın kaldırılmasının sevindirici olduğunu belirtirken, yaşanan sürecin ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni iptal edilen üniversiteye giderek öğrencilere destek veren Esen, Rektör Ege Yazganile görüşmüş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunmuştu.

Kapatma Kararı Resmi Gazete’de Yürürlükten Kaldırıldı

25 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversite hakkındaki kapatma kararı Resmî Gazete’de yürürlükten kaldırıldı. Erol Özvar, öğrenciler, aileler ve çalışanların mağduriyet yaşamaması adına kararın güncellendiğini açıkladı.

“Sistem Ne Kadar Kırılgan Olduğunu Gösterdi”

Kararın geri çekilmesine rağmen sürecin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Elif Esen, farklı üniversitelerden öğrencilerin de dayanışma gösterdiğini belirtti.

Esen açıklamasında, “Bilgi öğrencilerinin kararlı duruşu sonuç verdi ve karar geri alındı. Ancak özerk bir yapının bir gecede kapatılıp dört gün sonra yeniden açılabilmesi, sistemin ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdi” ifadelerini kullandı.

“Öğrenciler ve Akademisyenler Belirsizliğe Sürüklendi”

Yaklaşık 20 bin öğrenci ve 575 akademisyenin günlerce belirsizlik yaşadığını belirten Esen, süreçte yaşanan uygulamalara dikkat çekti.

Açıklamada; öğrencilere biber gazı sıkıldığı, erzak girişlerinin engellendiği, yemek kartlarının iptal edildiği ve sigorta işlemlerinin durdurulduğu iddialarının kamuoyu önünde açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.

“Karar Geri Alınmasaydı Büyük Mağduriyetler Yaşanacaktı”

Elif Esen, kararın geri alınmaması halinde ortaya çıkabilecek sorunları da sıraladı: