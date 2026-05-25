Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, ülke çapında düzenlenen 16. Gençlik ve Aile Temalı Kısa Film Yarışması’nda finale kalma başarısı gösterdi. Okulun hazırladığı “Aramızdaki Mesafe” adlı kısa film, güçlü anlatımı ve verdiği mesajla jüri tarafından dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı.

Güçlü Ekip ve Etkileyici Hikâye

Danışman öğretmen Fatma Hülya Yücel rehberliğinde hazırlanan projede, okul müdürü Fatih Aşkın’ın da desteğiyle öğrenciler başarılı bir çalışma ortaya koydu.

Senaryosu Elifnur Menteşe tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Elif Hazal Onursal’ın üstlendiği kısa film; aile bağları, iletişim eksikliği ve bireyler arasındaki duygusal mesafeleri konu alıyor.

Öğrencilerden Kolektif Emek

Projede görev alan öğrenciler Ceyda Çol, Rengin Yetmen, Ezgi Ekmen, Emir Eden, Cem Taşyürek, Fatih Özdemir, Poyraz Kössek, Hazar Erkin Uğurlu, Mehmet Eymen Uysal, Umut Ergazi, Melike Zülal Köz ve Başer Alp Şatır, çalışmalarıyla sürece önemli katkı sağladı.

Ekip, ortaya koydukları yapımın yalnızca bir kısa film değil, aynı zamanda güçlü bir sosyal farkındalık çalışması olduğunu vurguladı.

“Bir Hikâye Değil, Bir Aile Anlatısı”

Okul yönetimi, elde edilen başarının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Açıklamada, “Birlikte üretildi, birlikte anlatıldı ve birlikte başarıya ulaşıldı” ifadelerine yer verildi.

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, Türkiye finalinde yarışacak olmanın heyecanını yaşıyor.