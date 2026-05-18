Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi tarafından hayata geçirilen “Eğitimde İş Birliği Projesi”, eğitim ve kültürü buluşturan örnek çalışmalardan biri olarak dikkat çekti. Yaklaşık sekiz ay boyunca sürdürülen proje kapsamında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi ile Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaşıldı.

Projenin final etkinliği olan “Gönülden Gönüle Neşet Ertaş Müzikali”, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 1200 davetlinin izlediği programda Anadolu kültürü, eğitim ve sanat aynı sahnede buluştu.

Eğitim ve Kültür Aynı Sahnede Buluştu

Programda, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın kültürel mirasını yaşatan türküler, halk oyunları ve tiyatral gösteriler sahnelendi. Yerköy ve Çiçekdağı’ndan gelen öğrencilerin Ankara’daki öğrencilerle birlikte sahne alması izleyicilerden büyük alkış aldı.

Sekiz ay boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında bilim, sanat, kültür ve sosyal sorumluluk alanlarında çok sayıda etkinlik düzenlendi. Proje sayesinde öğrenciler arasında güçlü dostluk bağları kurulurken, farklı şehirler arasında kalıcı gönül köprüleri oluşturuldu.

Fatih Aşkın: “Bu Proje Bir Eğitim Hareketine Dönüştü”

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Fatih Aşkın, proje sürecinde gerçekleştirilen çalışmaları ve şehirler arasında kurulan iş birliğini anlattı. Aşkın, projenin yalnızca bir etkinlik süreci olmadığını, farklı kurum ve öğrencileri ortak değerler etrafında buluşturan güçlü bir eğitim hareketine dönüştüğünü ifade etti.

Yoğun Katılım Sağlandı

Programa Merkez Valisi Mustafa Taşkesen, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yasin Elçi, Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürü Aydın Demir, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda eğitimci, öğrenci, veli ve davetli katıldı.

Proje Ekibine Teşekkür

Program sonunda projede görev alan öğretmenler ile destek veren kurum temsilcilerine plaket takdim edildi. Proje koordinatörü Gülşah Betül Kelekçibaşı başta olmak üzere projeye katkı sunan öğretmenlere teşekkür edilirken, Çiçekdağlılar Yerköylüler Derneği Başkanı Teoman Kızılırmak’ın desteklerinin de projeye önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi yönetimi, eğitimin birleştirici gücüyle yeni projeler üretmeye ve öğrencilerin hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirtti.