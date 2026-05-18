Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan hareketliliğindeki yoğun artış, şap hastalığı riskini yeniden gündeme taşıdı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, özellikle kontrolsüz ve kaçak hayvan sevkiyatlarının hastalığın yayılmasında önemli rol oynadığını belirterek, bazı bölgelerde karantina uygulamalarının devreye alındığını açıkladı. Şap hastalığının çok hızlı yayıldığını vurgulayan Eroğlu, hem yetiştiricilere hem de kurbanlık alacak vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

“BİR YILLIK HAYVAN SEVKİYATININ YARISI 1,5 AYDA YAPILIYOR”

Kurban Bayramı yaklaşırken doğudan batıya yoğun hayvan hareketliliği yaşandığını ifade eden Eroğlu, bu sürecin hastalık riskini artırdığına dikkat çekti. Eroğlu, “Bir yıl içerisinde yapılan hayvan hareketlerinin, sevkiyatın neredeyse yarısına yakını bir buçuk ay içerisinde yapılıyor. Bu da hastalık etkenlerinin bir yerden başka bir yere taşınmasını kolaylaştırıyor.” dedi.

Kontrolsüz sevkiyatlara karşı veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının önemine değinen Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeşitli illerde kurulan denetim noktalarında hayvan taşıyan araçların belgelerinin kontrol edildiğini söyledi. “Bütün hayvan taşıyan araçların bu noktalara girip ellerindeki belgeleri vize ettirmeleri gerekiyor. Oraya uğramadan geçenlerle ilgili cezai yaptırımlar var.” ifadelerini kullandı.

“ŞAP HASTALIĞI ÇOK HIZLI YAYILIYOR”

Şap hastalığının bulaşıcılığının son derece yüksek olduğunu belirten Eroğlu, hastalığın yalnızca hayvan hareketleriyle değil, insanlar, araçlar ve hatta kuşlar aracılığıyla da taşınabildiğini anlattı. “Şap hastalığı sürekli yayılan bir hastalık. Hayvan hareketleri, insanlar, araçlar ve kuşlarla çok hızlı yayılıyor” diyen Eroğlu, son dönemde hastalığın yayılım hızının dikkat çekici boyutlara ulaştığını kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvan hareketlerini denetleme, hayvan pazarlarını kapatma ve aşılama çalışmalarını hızlandırdığını belirten Eroğlu, “Bir yerde şap hastalığı çıktığında o bölgedeki hayvanların en az yüzde 80’inin aşılanması gerekiyor.” dedi.

“AŞI YAPILAN BÖLGEDE HASTALIK ÇIKIYORSA KAÇAK GİRİŞ VAR DEMEKTİR”

Aşılamaya rağmen bazı bölgelerde vakaların görülmesinin kontrolsüz hayvan girişlerinden kaynaklandığını ifade eden Eroğlu, “Bir bölgede hayvan popülasyonunun yüzde 80’inden fazlası aşılanmışsa ve buna rağmen hastalık çıkıyorsa, oraya kaçak ya da kontrolsüz hayvan girişi var demektir.” diye konuştu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.