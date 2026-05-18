Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç muayenesinde yeni ekipman zorunluluğu getirildi. Yeni düzenlemeler kapsamında araçlarda bulunması zorunlu ekipman listesi genişletilirken, eksik malzemelerin hem araç muayenesinde ağır kusur sayılacağı hem de para cezasına neden olabileceği belirtildi.

ARAÇLAR TAKIM ÇANTASI TAŞIYCAK

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipmanlara yenileri eklendi.

Yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra: Pense, tornavida, araç ampulleri de artık zorunlu ekipmanlar arasında yer aldı. Bununla birlikte, stepne veya lastik şişirme aparatları, çekme halatı, bijon anahtarı, kriko gibi ekipmanların da araçta bulundurulması gerekiyor.,

1.246 LİRA CEZASI VAR

Araçlarda bulunması zorunlu ekipmanların eksik olması durumunda sürücüler para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Denetimlerde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 lira idari para cezası uygulanabileceği belirtildi. Ayrıca eksik ekipmanların araç muayenesinde “ağır kusur” kapsamında değerlendirilebileceği ifade edildi.