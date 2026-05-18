Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edildi. Ayrıca şüpheliler hakkında etkin pişmanlık kapsamında beyanlar bulunduğu, ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık ya da tekil şekilde aranma kayıtlarının olduğu, mahrem sorumlu ve operasyonel hatlarla irtibatlar belirlendi. Bu kapsamda, 7'si aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.