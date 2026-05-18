Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çalışma takvimini açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, 19 Mayıs 2026 Salı günü Halk Ekmek büfeleri kapalı olacak ve ekmek satışı yapılmayacak. Aynı gün Başkent Marketler, Fabrika Satış Mağazaları, Başkent Büfeler, Glütensiz Kafe ile Azık Kafeler de hizmet vermeyecek.

Halk Ekmek Fabrikası tarafından yapılan açıklamada, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü ise tüm satış noktalarının yeniden vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.