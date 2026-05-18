Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine vurgu yaparak, Türkiye’nin her alanda daha güçlü yarınlara ilerlediğini ifade etti.

“İyi ki Erdoğan” Etiketiyle Paylaşım Yaptı

Burhanettin Duran, NSosyal platformundaki paylaşımında “İyi ki Erdoğan” etiketini kullanarak, Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği, milletine bağlılığı ve Türkiye’ye kazandırdığı vizyonun önemine dikkat çekti.

Duran paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eğitimden savunma sanayine, ulaştırmadan diplomasiye kadar birçok alanda önemli adımlar attığını belirterek, “Güçlü, bağımsız ve büyük Türkiye idealinin en somut göstergesi olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Mazlumların Sesi ve Adaletin Savunucusu”

Açıklamasında küresel gelişmelere de değinen Duran, dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşuyla uluslararası arenada söz sahibi bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Duran, paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla mazlumların sesi, adaletin savunucusu ve küresel meselelerde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir.”

“Türkiye Yüzyılı” Vurgusu

Burhanettin Duran, “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun gençlere umut verdiğini ve vatandaşlara güven aşıladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlik anlayışının Türkiye’nin geleceğine dair inancı güçlendirdiğini kaydetti.