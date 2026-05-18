Gençlerbirliği kalecisi Ricardo Velho, Trabzonspor karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Başkent temsilcisinin Süper Lig’de kalmayı garantilediği maç sonrası konuşan deneyimli kaleci, karşılaşmayı kariyerinin unutulmaz anları arasında gördüğünü söyledi.

Gençlerbirliği Süper Lig’de Kalmayı Garantiledi

Süper Lig’in 34’üncü ve son haftasında Trabzonspor’a konuk olan Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahadan 3-0 galip ayrılarak ligde kalmayı başardı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ricardo Velho, takım olarak galibiyeti hak ettiklerini ifade etti.

İlk yarıda Trabzonspor baskısını yoğun şekilde hissettiklerini belirten Velho, “3-0’lık skor yanıltıcı olabilir. Son dakikalarda gelen goller vardı. Uzun süre 1-0 devam eden zorlu bir maç oynadık. İlk yarıda baskı yedik ve istediğimiz oyunu tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. Trabzonspor’un çok kaliteli oyuncuları var. Biz daha çok savunma yapıp geçiş oyunuyla sonuca gitmeye çalıştık” dedi.

“Bu Galibiyet Çok Önemliydi”

Takımın mücadele gücüne dikkat çeken başarılı kaleci, Süper Lig’de kalmayı hak ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlk yarıda bulduğumuz golü ikinci yarıda korumaya çalıştık. Maçın geneline baktığımda galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde Süper Lig’de kalmayı da hak ettik. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum.”

Onuachu Yorumu: “Gol Atmak İstediğini Biliyorduk”

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Paul Onuachu hakkında da konuşan Ricardo Velho, kritik kurtarışına değinerek şunları söyledi:

“Onuachu gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Maçtan önce gol kralı olmak için mücadele ettiğini biliyorduk. Gol arayacağını tahmin ediyorduk. Yaptığım kurtarış sadece bana ait değil; takım arkadaşlarımızın, teknik ekibimizin ve yönetimimizin emeği vardı.”

“Kariyerimde Unutulmaz Maçlardan Biri”

Tecrübeli file bekçisi, Trabzonspor karşılaşmasının kariyerindeki özel maçlardan biri olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu maçı kariyerimde unutulmaz maçlar arasına koyabilirim. Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. Süper Lig’de kalmayı başardığımız için de ayrıca çok mutluyum.”