Kurban Bayramı yaklaşırken Ankara genelinde kurbanlık satış ve kesim noktaları için belediyeler hazırlıklarını sürdürüyor. İlçe belediyeleri, vatandaşların güvenli ve hijyenik koşullarda kurban alışverişi yapabilmesi için belirlenen alanlarda hayvan pazarlarını kuruyor.

Çankaya’da Kurban Satış Alanları

Çankaya ilçesinde kurban satış ve kesim alanları genellikle belediyeye ait pazar yerleri ve uygun açık alanlarda oluşturuluyor. Vatandaşların kolay erişim sağlayabileceği bölgelerde denetimli satış noktaları kuruluyor.

Keçiören’de Kurban Pazarları

Keçiören ilçesinde kurbanlık satış alanları, belediye tarafından belirlenen geniş pazar yerleri ve açık alanlarda hizmet veriyor. İlçede yoğunluğun önüne geçmek için farklı bölgelerde alternatif satış noktaları oluşturuluyor.

Mamak’ta Kurbanlık Satış Noktaları

Mamak genelinde kurban pazarları, özellikle semt pazarları ve büyük açık alanlarda kuruluyor. İlçe belediyesi, vatandaşların güvenli alışveriş yapması için denetimleri artırıyor.

Yenimahalle ve Etimesgut’ta Hazırlıklar

Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde kurban satış alanları, geniş kapasiteli pazar yerleri ve uygun belediye alanlarında oluşturuluyor. Bu bölgelerde hem satış hem de kesim hizmetleri için ayrı düzenlemeler yapılıyor.

Altındağ ve Diğer İlçelerde Kurban Düzeni

Altındağ başta olmak üzere Ankara’nın diğer ilçelerinde de kurban satış alanları belediyeler tarafından belirlenen noktalarda kuruluyor. Vatandaşların hijyenik ve düzenli bir ortamda kurbanlık alabilmesi için ekipler sahada denetimlerini sürdürüyor.

Belediyelerden Ortak Uyarı

Ankara genelinde ilçe belediyeleri, kurbanlık satış ve kesim alanlarının resmi duyurularla güncelleneceğini belirterek vatandaşların yalnızca belirlenen noktalardan alışveriş yapmaları gerektiğini vurguluyor. Hijyen, çevre temizliği ve hayvan sağlığı konularında sıkı denetimlerin yapılacağı ifade ediliyor.