Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi Adnan Göçer Bulvarı’nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken, olay anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.