Milli Savunma Bakanlığı, Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin yeni görüntüleri paylaştı. Açıklamada, motosikletli unsurların CH-47 tipi helikopterle iniş ve biniş eğitimleri yaptığı bildirildi.

“Her Şartta Etkin Kullanım” Vurgusu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yalnızca sahip olduğu silah gücüyle değil, her koşulda tüm imkânları etkin şekilde kullanabilme kabiliyetiyle öne çıktığı ifade edildi. Efes-2026 tatbikatı kapsamında icra edilen eğitimlerin bu anlayışı yansıttığı belirtildi.

Paylaşımda ayrıca motosikletli birliklerin helikopterle gerçekleştirdiği eğitim anlarına ait görüntülere de yer verildi.