Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yaşar Güler önemli diplomatik temaslarını sürdürdü. Bakan Güler, Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ile ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Matthew Whitaker heyetini kabul etti.

NATO Gündemi Ele Alındı

Gerçekleşen kabulde NATO çerçevesindeki iş birliği konuları ve müttefik ülkeler arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği öğrenildi. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede görüşmenin detaylarına ilişkin ek açıklama paylaşılmadı.