Tarihi Kentler Birliği tarafından Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2 günlük toplantıda, birliğin son iki yıllık faaliyetleri değerlendirildi. Ayrıca “Tarihi Kentlerde Miras Seferberliği Proje Destekleri” kapsamında hazırlanan projeler üyelere sunuldu ve yeni dönem yönetim yapısı belirlendi.

Seçimin ikinci gününde yapılan oylamada Mansur Yavaş yeniden başkan seçilirken, encümen üyeliklerine farklı şehirlerden belediye başkanları seçildi. Yeni dönemde Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve Sur Belediye Başkanı Adnan Örhan encümen üyeleri arasında yer aldı.

Meclis 1’inci Başkan Vekilliğine Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Meclis 2’nci Başkan Vekilliğine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse seçilirken, katip üyeliklere Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş getirildi. Yedek üyeliklere ise Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu seçildi.