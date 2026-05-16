Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; karar kapsamında izinli av faaliyetleri dışında ormanlık alanlara girişe müsaade edilmeyecek. Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver gibi ekipmanların kullanılması da yasaklandı. Ayrıca ormanlara 4 kilometre mesafede havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı materyallerin kullanımı da yasak kapsamına alındı. Anız, bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla bitki örtüsü yakılmasına izin verilmeyeceği belirtilirken; orman içi ve bitişiğinde kıvılcım çıkarabilecek kaynak makinesi, spiral gibi ekipmanların açık alanda kullanımı da yasaklandı. Zorunlu çalışmaların yalnızca gerekli önlemler alınarak ve orman idaresinin bilgisi dahilinde yapılabileceği bildirildi. Alınan karar ve tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Orman Kanunu kapsamında adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: DHA