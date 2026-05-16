Ava Yaman, yeni sinema filmi projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “Taşacak Bu Deniz” dizisiyle dikkat çeken genç oyuncunun, ödüllü yönetmen Hüseyin Eken imzalı Dokunmadan Aşk adlı filmin başrol kadın oyuncusu olduğu öğrenildi.

“Su” Karakterine Hayat Verecek

Haziran ayının ilk haftasında sete çıkması planlanan filmde Ava Yaman, haphefobi nedeniyle insanlarla temas kurmaktan kaçınan “Su” karakterini canlandıracak. Filmde, dokunulma veya başkalarına dokunma korkusu yaşayan genç bir kadının aşk karşısındaki duygusal mücadelesi konu alınacak.

Partneri Demirhan Demircioğlu Oldu

Konya’da çekilecek filmde Ava Yaman’ın partneri ise “Meram” karakterine hayat verecek olan Demirhan Demircioğluolacak.

Yapımcılığını Hüseyin Eken ve Duygu Yonucu’nun üstlendiği filmde, Su ile onu dokunmadan da sevebilen Meram’ın duygu yüklü hikayesi beyazperdeye taşınacak.