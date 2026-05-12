Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin sezon finali tarihi netleşti. NOW ekranlarında yayınlanan ve Most Productions imzası taşıyan sevilen dizi, yeni bir değişiklik yaşanmaması halinde 35. bölümde sezon arası verecek.

Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı dizi, Şanlıurfa’da çekiliyor ve yeni sezonda da ekran yolculuğunu sürdürecek.

Bayram Haftasında Yayınlanmayacak

Bu perşembe 32. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin, bayram haftasında yeni bölümü yayınlanmayacak. Sezon finali öncesinde dizinin ana kadrosunda bazı ayrılıkların yaşanacağı da kulislerde konuşuluyor.