Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile “Kara Haydar” lakabıyla tanınan Vanlı iş insanı Haydar Kara, İstanbul’da düzenlenen görkemli törenle nişanlandı. Lüks bir otelde gerçekleştirilen organizasyon, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, törene çok sayıda fenomen ve ünlü isim katıldı.

Lüks Otelde Görkemli Nişan Töreni

İstanbul’daki seçkin bir otelde düzenlenen nişan töreni, şatafatlı organizasyonu ve dikkat çeken detaylarıyla öne çıktı. Sosyal medya fenomenleri ile iş ve magazin dünyasından birçok davetlinin katıldığı gece, sosyal platformlarda geniş yankı uyandırdı.

Davetliler arasında Mustafa Aktaş ile Dilan Polat gibi tanınmış isimlerin de yer aldığı görüldü.

Takı Merasimi Dakikalarca Sürdü

Nişan gecesinin en çok konuşulan bölümü ise takı töreni oldu. Çağla Öz’e çok sayıda altın takılırken, dakikalarca süren merasim davetlilerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Özel yapım altın kemerler, kalın bilezikler ve gösterişli takı setleriyle donatılan Öz’ün, takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte zorlandığı anlar da geceye damga vurdu.

Milyonluk Takılar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Piyasa değerinin milyonlarca lirayı bulduğu tahmin edilen takılar, nişan töreninin önüne geçti. Gösterişli görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar organizasyon ve takı şovuyla ilgili binlerce yorum yaptı.