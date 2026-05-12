11 Mayıs akşam saatlerinde Ankara metrosunda yaşanan bekleme nedeniyle sosyal medyada ortaya atılan “metro arızası” iddialarına ilişkin EGO Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Kurum, görüntülerde yer alan trenin herhangi bir arıza ya da teknik aksaklık nedeniyle değil, rutin işletme faaliyetleri kapsamında kısa süreli olarak bekletildiğini duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, saat 20.44’te Batımerkez iç hatta hizmet veren servis treninin ardından, işletme planlaması doğrultusunda filo azaltımı kapsamında OSB İstasyonu’ndan Macunköy Depo Alanı’na gönderilen yolcusuz servis dışı tren, emniyet mesafesinin korunması amacıyla istasyon girişine yakın bir noktada kısa süre bekledi.

Açıklamada, söz konusu trenin servis dışı olduğunun yolcular tarafından anlaşılması için tren ışıklarının kapatıldığı belirtilirken, öndeki servis treninin hareket etmesinin ardından ilgili trenin güvenli şekilde Macunköy Depo Alanı’na geçtiği ifade edildi.

EGO Genel Müdürlüğü, olayla ilgili herhangi bir arıza, teknik aksaklık veya olağan dışı durumun bulunmadığını vurgulayarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığını kaydetti.