Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin mayıs ayı beşinci oturumu, Belediye Meclis Konferans Salonu’nda Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk olarak bir önceki birleşime ait tutanak özeti oylamaya sunuldu. Ardından gündem maddeleri okunarak meclis üyelerinin değerlendirmesine açıldı.

Komisyon Raporları Görüşüldü

Birleşimde başkanlık yazıları ile çeşitli komisyon raporları ele alındı. Yapılan değerlendirmelerin ardından gündem maddeleri oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantının dikkat çeken gündemlerinden biri ise ABB, EGO Genel Müdürlüğü ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2025 mali yılı bütçe kesin hesaplarına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oldu.

Bütçe Kesin Hesapları Onaylandı

Komisyon raporu üzerine yapılan görüşmelerin ardından oylamaya geçildi. ABB, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’nün 2025 mali yılı bütçe kesin hesap raporları mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.

Yaklaşık iki saat süren toplantının sonunda Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık, bir sonraki birleşimin 8 Haziran’da yapılacağını belirterek oturumu kapattı.