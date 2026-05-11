Ankara merkezli Doğru İnsanlar Dayanışma ve Düşünce Derneği (Dİ-DER), kısa sürede büyüyen sosyal sorumluluk çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; 2023 yılında bir WhatsApp grubunda başlayan dayanışma hareketinin bugün binlerce kişiye ulaşan kurumsal bir yapıya dönüştüğünü belirten Dİ-DER Başkanı Sabiha Karaosman, eğitimden bağımlılıkla mücadeleye, deprem bölgesindeki çocuklara destekten çevre ve teknoloji alanındaki farkındalık çalışmalarına kadar birçok projeyi bilimsel ve toplumsal fayda odağında yürüttüklerini ifade etti.

“DÜŞÜN, DAYANIŞ, DEĞİŞTİR”

Karaosman, Dİ-DER’in kuruluş sürecini anlatarak, “29 Haziran 2023 tarihinde ‘Doğru İnsanlar Zinciri Platformu’ adıyla bir WhatsApp grubunda yola çıktık. İnsanların birbirine destek olduğu, çözüm odaklı fikirlerin üretildiği bir gönüllülük ağı oluşturmak istedik. Kısa sürede gördüğümüz ilgi bizi daha kurumsal bir yapıya yöneltti. 5 Haziran 2024 tarihinde derneğimizi resmî olarak kurduk.” dedi.

Derneğin temel yaklaşımını “Düşün, Dayanış, Değiştir” ilkesiyle özetleyen Karaosman, “Biz klasik yardım anlayışının ötesine geçmek istiyoruz. Sadece yardım eden değil, sorunların nedenlerini araştıran, çözüm üreten, bilimsel temelli çalışmalar yapan bir sivil toplum modeli oluşturmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

“BAĞIMLILIK ARTIK ÇAĞIN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ”

Toplumsal sorunlara akademik bakış açısıyla yaklaşmaya önem verdiklerini ifade eden Karaosman, üniversitelerle yapılan iş birliklerine dikkat çekti. “Başta Gazi Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Üniversitesi olmak üzere birçok akademik kurumla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle bağımlılıkla mücadele konusunda uzman isimleri toplumla buluşturduk.” ifadelerini kullandı.

Teknoloji bağımlılığının giderek büyüyen bir risk olduğuna işaret eden Karaosman, “Eskiden bağımlılık denildiğinde akla sadece madde ve alkol gelirdi. Ancak bugün teknoloji bağımlılığı çocukları, gençleri ve aile yapısını ciddi şekilde etkiliyor. Bu nedenle paneller, konferanslar ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenliyoruz.” dedi.

“GIDA GÜVENLİĞİ VE MİKROPLASTİKLER GELECEĞİN EN ÖNEMLİ MESELELERİ”

Dİ-DER’in yalnızca sosyal yardımlaşma alanında değil, çevre ve halk sağlığı konusunda da çalışmalar yürüttüğünü belirten Karaosman, “Tarım, gıda güvenliği, plastik kullanımı ve mikroplastikler konusunda farkındalık oluşturmayı önemsiyoruz. İnsanların bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmasını istiyoruz. Çünkü sağlıklı yaşam kültürü ancak doğru bilgiyle gelişebilir.” diye konuştu.

