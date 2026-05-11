Gaziantep’te TIR ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 34 yaşındaki Ayşe Demirbaş hayatını kaybetti, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi Lütfullah Bilgin Caddesi’nde meydana geldi. S.G. yönetimindeki 59 AEY 836 plakalı TIR ile Veysel Y.’nin kullandığı 27 APT 186 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Ayşe Demirbaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Veysel Y. ile araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen 1’i çocuk 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların Durumu İyi

Ayşe Demirbaş’ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.