Gaziantep’te 3 Mayıs’ta aniden bastıran sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle çatıların uçtuğu, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği bildirildi. Yaşanan olumsuzluklar sonucu meydana gelen kazalarda 14 kişi yaralanırken, dere yataklarının taşmasıyla birlikte birçok noktada hasar oluştu.

Fırtınanın etkili olduğu anlarda, Beykent Mahallesi’nde koyunlarını otlatan bir çoban da zorlu anlar yaşadı. Aniden bastıran fırtınaya açık arazide yakalanan çoban, canını kurtarmak için en yakın sığınağa yöneldi.

Okula sığınıp bankaya tutundu

İsmi öğrenilemeyen çoban, koyunlarını geride bırakarak Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi’ne sığındı. Ancak şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan kopan parçalar ve çevreden savrulan cisimler çobanın üzerine doğru geldi.

Güvenlik kulübesinin önüne ulaşan çoban, rüzgarın şiddetine karşı koyabilmek için bir bankaya tutunarak uzun süre fırtınanın dinmesini bekledi. O anlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kentte büyük hasar oluştu

Şiddetli hava koşulları yalnızca çobanı değil, kent genelinde birçok noktayı etkiledi. Sel, dolu ve fırtına nedeniyle çok sayıda yapı zarar görürken, yetkililer hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.