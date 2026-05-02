Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen zürafanın erkek olduğu açıklandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yavru zürafaya isim verilmesi için sosyal medya hesapları üzerinden anket başlattı. Süreç sonunda yapılan oylama ile ismin belirlenmesi kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Açıkladı, Adı Çınar Oldu!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada yavru zürafanın adının “Çınar” olarak belirlendiğini duyurdu.