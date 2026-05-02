Merkezi İstanbul’da bulunan Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Basın Sözcüsü Halis Kahraman, CİMER’e yaptığı başvuruda MOBESE kameraları ile 112 ihbar hattına bildirilen trafik ihlallerinin doğrudan cezaya dönüştürülmesini talep etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; çalışmaya göre trafik kazalarının ekonomik yükü ise araç sayısı ve enflasyon etkisiyle hızla artıyor. Kahraman, trafik ihlallerinin daha etkin denetlenmesi ve caydırıcılığın artırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuruda bulundu. Kahraman, İstanbul genelinde 39 ilçede bulunan MOBESE kameraları ile 112 ihbar hattına bildirilen trafik ihlallerinin tespit edilerek doğrudan idari para cezasına dönüştürülmesini istedi.

Başvuruda, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından talebin 14 Nisan 2026 tarihinde Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne iletildiği bilgisi yer aldı. Ancak Kahraman, aradan geçen süreye rağmen kendisine henüz resmi bir yanıt verilmediğini belirtti.

CİMER SÜRECİ VE YANIT BEKLENTİSİ

Kahraman, CİMER üzerinden kendisine iletilen bilgilendirmede talebinin ilgili birime sevk edildiğinin belirtildiğini ifade ederek, sürecin şeffaf ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı.

Başvurunun içeriğinde, özellikle büyükşehirlerde trafik ihlallerinin büyük bölümünün kamera sistemleri ve vatandaş ihbarlarıyla tespit edilebildiğine dikkat çekildi.

“CAYDIRICILIK ARTIRILMALI”

Kahraman, mevcut sistemde tespit edilen birçok ihlalin cezaya dönüşmemesinin trafik güvenliği açısından zafiyet oluşturduğunu belirterek şu görüşü dile getirdi: “İstanbul’un 39 ilçesinde konuşlandırılmış MOBESE kameraları ve Alo 112 hattına yapılan ihbarlar etkin şekilde değerlendirilirse, trafik ihlallerinde ciddi bir azalma sağlanabilir.”

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNİN ROLÜ

Türkiye genelinde sayılarının yaklaşık 32 bin civarında, İstanbul’da ise sayıları 3 bin 600 olan fahri müfettişlerin Trafik Güvenliğinin düzenli sağlanması için hiçbir karşılık beklemeden görev üstlendiği, müfettişlerin görev ve çalışma yönetmeliğine göre görev tanımı kapsamında trafik güvenliğine ilişkin görüş ve öneriler sunma yetkileri de bulunuyor. Bu kapsamda yapılan başvurunun, sahadaki deneyimlere dayanan bir öneri olduğu ifade ediliyor.

TRAFİK KAZALARININ MALİYETİ ARTIYOR

Öte yandan paylaşılan çalışmada, Türkiye’de trafik kazalarının ekonomik yükünün son yıllarda dikkat çekici şekilde arttığı ortaya konuldu.

2019 yılında yaklaşık 23 milyon olan motorlu taşıt sayısı, 2024 itibarıyla 31 milyonun üzerine çıkarak yüzde 35’e yakın artış gösterdi. Aynı dönemde trafik kazası sayısı ise daha sınırlı bir artışla 1,4 milyon seviyesine ulaştı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.