Ankara, Türk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirileceği özel bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tanzer Kartal yönetimindeki Mİİ Hacettepe Sanat Okulu Türk Müziği Korosu, başkentlilere müzik dolu bir akşam sunacak.

Mİİ Hacettepe Sanat Okulu Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser, Pazartesi günü saat 19.00’da Gençlik Parkı içinde bulunan Necip Fazıl Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ankara sanat camiasının yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlikte, Türk müziğinin en sevilen ve en özel eserleri seslendirilecek. Konserin, hem klasik Türk müziği tutkunlarını hem de genç dinleyicileri bir araya getirerek keyifli bir müzik atmosferi oluşturması hedefleniyor.

Başkentte kültür ve sanatın buluşma noktası olacak konser, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.