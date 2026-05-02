Ankara’da düzenlenecek organizasyon nedeniyle, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında birçok cadde ve bulvar saat 06.00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak. Kapatmaların yarış güzergâhı boyunca gün boyu süreceği bildirildi.

Geniş güzergâh etkileniyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Beştepe Caddesi ve Alparslan Türkeş Caddesi gibi ana arterlerde çift yönlü trafik akışının durdurulacağı belirtildi.

Ayrıca Bahriye Üçok, Mareşal Fevzi Çakmak, Akdeniz, Gençlik ve Anıt caddeleri ile Dögol Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’nin belirli bölümlerinin de kapatılacağı ifade edildi.

Bağlantı yolları da trafiğe kapalı olacak

Yetkililer, yalnızca ana güzergâhların değil, bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokakların da etkinlik süresince araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu. Sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi.

Bisiklet turunun güvenli şekilde tamamlanabilmesi için şehir genelinde geniş güvenlik ve trafik düzenlemelerinin uygulanacağı bildirildi.