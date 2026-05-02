Ankara’da bulunan Başkent Millet Bahçesi içerisinde yer alan Alev Alatlı Bilim Merkezi, kısa sürede bilim meraklılarının uğrak noktası haline geldi. Resmi kurumlarla yapılan iş birlikleri kapsamında çok sayıda eğitim programı ve etkinlik düzenlenirken, özellikle bilim atölyeleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Yaz aylarında yoğunluk arttı

Yıl boyunca açık olan merkez, yaz döneminde de ziyaretçi akınına uğradı. Sadece yaz aylarında yaklaşık 47 bin kişinin faydalandığı merkezde, yıllık toplam ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı. Astronomi, teknoloji, matematik, tasarım, doğa bilimleri ve Teknofest atölyeleri en çok ilgi gören etkinlikler arasında yer aldı.

“Gençlerin ilgisi umut verici”

Veysel Tiryaki, merkeze gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocuklar ve gençlerin bilimle iç içe olmasının ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı. Atölye çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Tiryaki, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Tüm gençlere davet

Gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Tiryaki, onların gelişimi için desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Başkentte yaşayan çocuk ve gençleri bilim merkeziyle tanışmaya davet eden Tiryaki, bilim ve teknolojiye olan ilginin artarak devam etmesini temenni etti.