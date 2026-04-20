Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Ahmet Haluk Dursun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde güvenlik önlemleri dikkat çekici şekilde artırıldı. Okul koridorlarında polislerin nöbet tuttuğu görüldü.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından, Milli Eğitim ve yerel idareler güvenlik tedbirlerini yeniden gözden geçirdi. Bu kapsamda birçok okulda polis görevlendirmeleri artırılırken, giriş-çıkış kontrolleri sıkılaştırıldı, ziyaretçi uygulamalarına kısıtlama getirildi ve okul çevrelerinde devriye sayıları yükseltildi.

Ancak eğitimciler ve veliler, alınan önlemlerin büyük ölçüde geçici olduğuna dikkat çekiyor. Kalıcı çözüm olarak; okullarda eğitimli, kadrolu ve sürekli görev yapan güvenlik personelinin istihdam edilmesi, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi ve kriz anlarına yönelik acil durum protokollerinin netleştirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre yaşanan saldırılar, yalnızca fiziki güvenlik önlemlerinin değil, aynı zamanda okullarda psikososyal destek mekanizmalarının da güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.