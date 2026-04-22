Ankara’nın Temelli bölgesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopterine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kazadan sağ kurtulan personele ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, mesajında kazanın nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılacağını vurgulayarak, olayın tüm yönleriyle detaylı ve titiz bir incelemeye tabi tutulacağını ifade etti.