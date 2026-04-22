İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde bulunan bir nakliye helikopterinin Ankara’nın Temelli bölgesinde gerçekleştirilen eğitim uçuşu esnasında henüz netlik kazanmayan bir sebeple kaza yaptığını duyurdu.

Duran, meydana gelen olayda görevli personelin sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirtti. Kazanın ardından ilgili birimlerin hızlı şekilde harekete geçtiğini ifade eden Duran, teknik ekiplerin olayın nedenine ilişkin detaylı inceleme yürüttüğünü aktardı.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunda dolaşıma girebilecek doğrulanmamış bilgi ve spekülasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Duran, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline geçmiş olsun dileklerini iletti.