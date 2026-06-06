Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılış töreninde anlattığı "Kürt kadın hasta" fıkrasına yönelik tepkiler büyüyor. Adalet Bakanlığı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlatmasının ardından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) de ünlü iş insanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

3 Ayrı Suçlamayla Başvuru Yapıldı

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu adına İzmir Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi. Yapılan suç duyurusunda, Rahmi Koç hakkında şu gerekçeler öne sürüldü:

Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik (TCK 216)

Aşağılama

Nefret ve Ayrımcılık

"Sağlık ve Mahremiyet Hakkına Kapsamlı Bir Saldırı"

DEM Parti tarafından yapılan resmi açıklamada, fıkranın içerdiği ifadelerin Kürt kadınların insan onuruna yönelik yapısal bir saldırı olduğu savunularak şu ifadelere yer verildi:

"Anadilinde sağlık hizmetine erişemeyen Kürt kadınların yaşadığı ağır gerçekliğin bir 'güldürü unsuru' olarak kullanılması kabul edilemez. Kürt bir kadının muayene odasında doktorunu anlayamadığı üzerine kurulu bir anlatıyı 'cinselleştirilmiş bir mizah' olarak sunmak; tarihsel bir mağduriyetin alenen alay konusu haline getirilmesidir. Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin mizah adı altında meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz."

Başsavcılık Soruşturma Başlattı

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve hem iktidar hem muhalefet kanadından gelen sert kınamaların ardından hukuki süreç hızlanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama" suçu kapsamında re'sen soruşturma başlattığını açıklamıştı. Bakan Gürlek, "Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; bu tür sözlerin fıkra adı altında sarf edilmesi nezaketsizliği hafifletmez" ifadelerini kullanmıştı.

Rahmi Koç Özür Diledi

Gelen tepkiler ve başlatılan adli sürecin ardından Rahmi Koç, Koç Holding’in sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir özür mesajı yayımladı. İş insanı açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim."